Südkorea-Teamchef Bento tritt nach WM-Aus zurück

Südkoreas Fußball-Teamchef Paulo Bento ist nach dem 1:4 im WM-Achtelfinale am Montag gegen Brasilien zurückgetreten. „Das war mein letzter Tag als Trainer von Südkorea. Ich werde pausieren und dann schauen, was ich mache. Das habe ich den Spielern und dem Verbandspräsidenten gesagt. Diese Entscheidung habe ich schon im September getroffen, sie ist in Stein gemeißelt. Ich danke dem Verband und den Spielern für alles, was sie für mich getan haben“, sagte der Portugiese.

Der 53-Jährige blickte stolz auf seine über vier Jahre dauernde Amtszeit zurück. „Im koreanischen Fußball gab es das lange nicht, dass ein Trainer für einen gesamten WM-Zyklus da war. Wir sind unserem Spielstil immer treu geblieben. Das macht mich stolz und glücklich“, sagte Bento. Es sei die beste Mannschaft gewesen, die er je trainiert habe. Südkorea hat zum dritten Mal in der Geschichte die K.o.-Runde erreicht. Größter Erfolg bleibt der vierte Platz bei der mit Japan geteilten Heim-WM 2002.

