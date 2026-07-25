Südkoreas Teamspieler Lee Kang-in wechselt in La Liga

Der südkoreanische WM-Teilnehmer Lee Kang-in wechselt von Paris Saint-Germain zu Atletico Madrid. Der Mittelfeldspieler unterschrieb einen bis 2031 laufenden Vertrag.

Die Ablösesumme für den 25-Jährigen, 50-fachen Teamspieler soll umgerechnet rund 40 Mio. Euro betragen. In drei Saisonen bei PSG kam Lee auf 124 Einsätze sowie je 16 Tore und Vorlagen. Der frühere Valencia- und Mallorca-Spieler hat in Paris u.a. zwei Champions-League- sowie drei nationale Meister-Titel erreicht.