Süperlig verschiebt erneut Spiele – Ein Team zieht zurück

via

via Sky Sport Austria

Der türkische Fußballverband TFF verschiebt nach der Erdbebenkatastrophe weitere Spiele der SüperLig.

„Wir hatten unsere Spiele, die diese Woche stattfinden sollten, auf nächste Woche verschoben. Aber unser Schmerz ist noch zu groß. Daher haben wir heute entschieden, erst am 3. und 4. März zu beginnen“, wird Präsident Mehmet Büyükeksi von der Nachrichtenagentur DHA zitiert.

Ein Klub wird die Saison vorzeitig beenden und nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen: „Hatayspor Club hat uns heute einen Brief geschickt und mitgeteilt, dass es seine Spiele in dieser Saison nicht bestreiten wird“, sagt Büyükeksi.

Wie die Hatayspor-Spiele gewertet werden, ist noch unklar.

(sport.sky.de)/Bild: Imago