Suljovic fertigt zweifachen Weltmeister Wright bei Austrian Open ab

Mensur Suljovic hat bei den Austrian Darts Open in Premstätten überraschend den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Der 51-Jährige setzte sich am Samstag angetrieben vom lautstarken Heim-Publikum im Zweitrundenspiel gegen den zweifachen Weltmeister Peter Wright deutlich mit 6:1 durch. Beide Akteure agierten weit unter ihrer Bestform, Suljovic hatte vor allem eine bessere Doppel-Quote. Im Kampf um den Viertelfinaleinzug wartet am Sonntag der englische Weltmeister Michael Smith.

Der Weltranglistenerste hatte allerdings große Mühe und setzte sich erst im Entscheidungs-Leg und damit mit 6:5 gegen den Deutschen Ricardo Pietreczko durch. Suljovic hatte am Freitag zum Auftakt Ricky Evans mit einem 6:4 knapp aus dem Bewerb geworfen. Wright hatte in der ersten Runde ein Freilos.

Von den restlichen Österreichern erreichte nur Hannes Schnier die 2. Runde, wo er sich am Samstag Nathan Aspinall mit 2:6 geschlagen geben musste. Marcus Haider hatte ebenfalls die Österreich-Qualifikation vor dem Turnier gemeistert, war dann aber gleich gegen Luke Woodhouse mit 3:6 hängen geblieben. Auch für Rowby-John Rodriguez war das Turnier schon nach dem Duell mit der Auftakthürde Ryan Meikle (3:6) zu Ende.

(APA)

Bild: Imago