Suljovic und Rodriguez bei Team-WM knapp ausgeschieden

Österreichs Dart-Duo Mensur Suljovic und Rowby-John Rodriguez ist bei der Team-WM in Frankfurt in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Österreicher mussten sich dem favorisierten Team aus Wales am Samstagnachmittag im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale nur knapp mit 3:4 geschlagen geben. Die Entscheidung zugunsten der als Nummer zwei gesetzten Waliser Gerwyn Price und Jonny Clayton fiel erst im abschließenden Doppel.

Ex-Weltmeister Price und Clayton hatten die Team-WM bereits 2020 für sich entschieden. Suljovic und sein junger Kollege Rodriguez hatten im Vorjahr bei dem Event überraschend Silber gewonnen.

