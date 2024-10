Super Bowl 2028: Location steht fest

Die Super Bowl 2028 (LXII) wird zum vierten Mal in Atlanta ausgetragen. Am Dienstag verkündete die US-Profiliga NFL, dass das Endspiel im 2017 eröffneten Mercedes-Benz Stadion stattfinden wird. Dort tragen die Atlanta Falcons ihre Heimspiele vor maximal 71.000 Zuschauern aus.

„Das ist eine enorme Ehre für die Stadt Atlanta“, sagte Falcons-Besitzer Arthur Blank. Letztmals wurde 2019 in Atlanta eine Super Bowl ausgetragen. Damals besiegten die New England Patriots mit ihrem Star-Quarterback Tom Brady die Los Angeles Rams 13:3. Das Endspiel der laufenden Saison steigt am 9. Februar 2025 im Caesars Superdome von New Orleans.

Die Super Bowl 2028 hat noch kein genaues Datum. Das kommende Endspiel der laufenden Saison, die Super Bowl LIX, findet am 9. Februar 2025 im Caesars Superdome in New Orleans statt.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(SID) / Bild: Imago