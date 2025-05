Super-Bowl-Champion Philadelphia verlängert mit Headcoach

Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles hat den Vertrag mit Headcoach Nick Sirianni langfristig verlängert.

Der NFL-Champion gab am Montag eine „mehrjährige“ Verlängerung mit dem 43-Jährigen bekannt, nähere Details gaben die Eagles nicht preis.

„Nick hat alles verkörpert, was wir uns von einem Headcoach erhoffen, seit wir ihn vor vier Jahren eingestellt haben“, sagte Eagles-Eigentümer Jeffrey Lurie: „Sein authentischer Führungsstil, seine Football-Intelligenz, seine Leidenschaft für das Spiel und seine Wachstumsmentalität haben dazu beigetragen, das Beste aus unserem Team herauszuholen.“

Sirianni wäre ohne Verlängerung in sein letztes Vertragsjahr in Philadelphia gegangen. In regulären Saisonspielen erreichten die Eagles unter seiner Führung 48 Siege in 68 Partien. In diesem Jahr feierte Philadelphia im Finale gegen die Kansas City Chiefs (40:22) den zweiten Super-Bowl-Triumph.

(SID) / Bild: Imago