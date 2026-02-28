Super-G der Damen & Herren: Die Startlisten im Überblick

Am Sonntag stehen in Garmisch-Partenkirchen der Super-G der Herren und in Soldeu der Super-G der Damen auf dem Programm. Ein Blick auf die Startlisten.

Um 11:15 Uhr eröffnet ÖSV-Athlet Marco Schwarz den Super-G der Herren. Direkt danach folgt mit Daniel Hemetsberger der nächste Österreicher. Das heißeste Eisen aus ÖSV-Sicht ist Vincent Kriechmayr, der mit Startnummer sechs auf die Piste geht. In der Startgruppe sorgt anschließend Raphael Haaser mit Nummer neun noch einmal für Spannung. Topfavorit Marco Odermatt startet mit Nummer zwölf.

Weitere ÖSV-Starter sind Lukas Feurstein (19), Andreas Ploier (36), Vincent Wieser (37), Daniel Danklmaier (44) und Otmar Striedinger (49).

Suter eröffnet Super-G der Damen

Bei den Damen eröffnet Corinne Suter um 10:15 Uhr das Rennen. Weltcup-Spitzenreiterin Sofia Goggia startet mit Nummer 11, direkt gefolgt von der ersten ÖSV-Athletin Cornelia Hütter sowie der Deutschen Emma Aicher. Unmittelbar nach der ersten Gruppe geht mit Mirjam Puchner (16) die nächste Österreicherin ins Rennen.

Weitere ÖSV-Starterinnen sind Ariane Rädler (20), Nina Ortlieb (25), Nadine Fest (29), Julia Scheib (31), Emily Schöpf (32), Janine Schmitt (37), Lena Wechner (40) und Anna Schilcher (47).

Beitragsbild: GEPA