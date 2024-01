„Super Winterwochenende“ für Hahnenkammrennen in Kitzbühel in Sicht

Der Wettergott meint es offenbar gut mit den Hahnenkammrennen in Kitzbühel dieser Woche. Sämtliche Bewerbe dürften planmäßig über die Bühne gehen, es schaue nach einem „super Winterwochenende“ aus, sagte Meteorologe Alexander Radlherr von „GeoSphere Austria“ (GSA) in Innsbruck am Montag zur APA. Nur in der Nacht auf Freitag sei Schneefall bis in Tallagen prognostiziert, dieser sollte dann aber mit Beginn des Tages schnell nachlassen bzw. aufhören.

Somit würde dies wohl kein großes Problem für die am Freitag angesetzte erste Abfahrt darstellen. Von Freitag an, wenn das Hahnenkammwochenende richtig Fahrt aufnimmt, werde dann ein „super, kaltes, sonniges Winterwetter“ erwartet. Letzteres gelte auch großteils unter der Woche – damit stehe wohl auch den Abfahrtstrainings nichts im Wege.

