Supercomputer berechnet Meister und Absteiger in der Bundesliga

Der Supercomputer des Datendienstleisters OPTA hat sechs Runden vor Saisonende in der ADMIRAL Bundesliga die Wahrscheinlichkeiten auf den Meistertitel und Abstieg aller Teams berechnet.

Demnach hat der Tabellenführer Sturm Graz mit 57,6 Prozent die größte Chance auf den Meistertitel. Dahinter folgt der LASK mit 25,8 Prozent. Sturm Graz und der LASK stehen sich in den kommenden Tagen gleich zweimal gegenüber – in diesen Duellen könnte bereits eine kleine Vorentscheidung im Titelrennen fallen.

Für die erste Begegnung am Sonntag sieht der Opta Supercomputer den LASK mit einer Siegwahrscheinlichkeit von 40 Prozen knapp in der Favoritenrolle, aber auch ein Sieg der Grazer ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 33,4 Prozent alles andere als ausgeschlossen.

Für die übrigen vier Teams der Meistergruppe sind die Meisterchancen laut der Simulation nur noch von geringer Natur. Red Bull Salzburg (7,5 Prozent) und der SK Rapid (6,8) dürfen sich laut den Berechnungen ebenso wenig Hoffnungen machen wie die Wiener Austria (2,8 Prozent) und der TSV Hartberg (0,2 Prozent).

Die Prognose der Endplatzierungen in der Meistergruppe

Hohe Wahrscheinlichkeit für Abstieg von BW Linz

In der Qualifikationsgruppe deutet laut dem Supercomputer vieles auf einen Abstieg von Blau-Weiß Linz hin. Die Köllner-Elf landete in zwei Drittel der Simulationen auf dem letzten Platz. Ärgster „Konkurrent“ um den Abstieg ist der Wolfsberger AC, dessen Abstiegswahrscheinlichkeit auf 20 Prozent berechnet wurde.

Der Aufschwung bei BW Linz ist zwar sichtbar, aber das Modell traut den Linzern keine nachhaltige Serie zu – zu oft folgten Rückschläge auf Erfolgserlebnisse. Aber das Pendel kann nach anstehenden Schlüsselduellen gegen den WAC wieder anders ausschlagen.

Im Spitzenfeld der Qualigruppe ist die wichtigste neue Entwicklung der Führungswechsel in der Tabelle und den Wahrscheinlichkeiten. Altach ist nun mit 42,1 Prozent der neue Favorit auf Rang eins. Ried folgt mit 31,5 Prozent, während der GAK bei 13,8 Prozent und die WSG Tirol bei 9,4 Prozent deutlich zurückliegen.

Die Prognose der Endplatzierungen in der Qualigruppe

Bild: GEPA