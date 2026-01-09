Supercopa: Ter Stegen reist zurück nach Saudi-Arabien

Torhüter Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona hat bezüglich einer möglichen Verletzung Entwarnung gegeben und sich für das Finale der spanischen Supercopa in Saudi-Arabien fit gemeldet.

„Alles gut“, schrieb der 33-Jährige bei Instagram und veröffentlichte dazu ein Trainingsvideo: „Jetzt geht es zurück nach Dschidda, um mich wieder dem Team anzuschließen.“

Ter Stegen war vor dem 5:0-Kantersieg im Halbfinale gegen Athletic Bilbao für medizinische Tests nach Barcelona zurückgekehrt. Zuvor hatte die spanische Zeitung Sport berichtet, dass der Keeper das Training am Dienstag wegen einer Verletzung 25 Minuten früher als geplant beendet habe.

„Er hatte ein ungutes Gefühl im Knie, und natürlich ist man bei Marc etwas besorgter – wenn ein Spieler nach einer Verletzung zurückkommt, einer, der in der Vergangenheit Probleme mit dem Knie hatte“, hatte Sportdirektor Deco bereits am Mittwoch beim spanischen TV-Sender Movistar+ betont: „Aber eigentlich ist alles in Ordnung, er ist ganz ruhig. Er wurde untersucht, und es hat sich bestätigt, dass es nichts Ernstes ist, daher können wir unseren Plan mit ihm weiterführen.“

Im Finale am Sonntagabend (20.00 Uhr) treffen die Katalanen auf den großen Rivalen Real Madrid. Trotz seiner Rückkehr wird ter Stegen dann aber wohl nicht im Tor von Barcelona stehen, Trainer Hansi Flick setzt auf Schlussmann Joan García.

Abschied im Winter?

Ter Stegen steht derweil offenbar vor einem Abschied, in Barcelona hat er trotz eines Vertrages bis 2028 keine Zukunft mehr. Ende Dezember hatten mehrere spanische Medien über eine mögliche Leihe bis Saisonende zum abstiegsbedrohten Erstligisten FC Girona berichtet. Damit sich ter Stegens Traum, als deutsche Nummer eins zur WM in den USA, Mexiko und Kanada im Sommer zu reisen, erfüllt, benötigt er dringend Spielpraxis. Das hatte zuletzt auch Bundestrainer Julian Nagelsmann deutlich gemacht.

(SID) Foto: Imago