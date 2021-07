Superstar Ovechkin verlängert in Washington – Fleury unwissentlich getraded

In der National Hockey League geht es seit wenigen Tagen hoch her: Während der österreichische Legionär Michael Raffl noch einen Tag warten muss, bevor er einen Vertrag mit einem neuen Klub unterschreibt, hat sein ehemaliger Teamkollege Alexander Ovechkin einen neuen Kontrakt bei den Washington Capitals unterzeichnet.

Der russische Superstar spielt bereits seit 2005 für die “Caps” und bleibt fünf weitere Jahre das Aushängeschild des Franchises. “Ovi” wird pro Jahr 9,5 Millionen US-Dollar verdienen. Raffl wechselte Anfang des Jahres via Trade nach Washington, konnte sich aber nicht für einen neuen Vertrag empfehlen. Der 32-jährige Kärntner kann ab morgen, dem Beginn der Free Agency in der NHL, einen neuen Vertrag unterschreiben.

Weniger erfreulich war der Tag von Fan-Liebling und Star-Goalie der Vegas Golden Knights Marc-Andre Fleury. Angeblich erfuhr der 36-Jährige auf Twitter, dass er zu den Chicago Blackhawks getraded wurde. Ob der Kanadier den Wechsel annimmt oder seine Karriere beendet steht derzeit noch nicht fest.

“The face of the franchise finds out he’s being traded by Vegas…on social media?”@mike_p_johnson on the Golden Knights trading Marc-Andre Fleury to Chicago: https://t.co/8m9n8lpQzN#TSNHockey pic.twitter.com/AsYaBren0v

— TSN Hockey (@TSNHockey) July 27, 2021