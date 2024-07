Supertalent kann sich Wechsel zum FC Bayern vorstellen

Supertalent Desire Doué von Stade Rennes kann sich nach Sky-Informationen vorstellen, bereits in diesem Sommer zum FC Bayern zu wechseln!

Wie in Transfer Update – die Show enthüllt, steht das Supertalent bereits seit Wochen auf der Liste des Rekordmeisters. Nach Sky-Informationen fanden mittlerweile auch konkrete Gespräche statt und der FC Bayern will das 19-jährige Top-Talent bereits in diesem Sommer gerne sichern.

Auch PSG ist im Rennen um den Flügelspieler, der noch einen gültigen Vertrag bis 2026 in Rennes hat.

Guirassy-Deal wackelt – United mit de Ligt einig – Mega-Angebote für Rüdiger | Transfer Update

Bayern-Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro?

Laut Le Parisien soll Bayern sogar schon ein erstes Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro gemacht haben, das Rennes allerdings abgelehnt haben soll. Französische Medien berichten zudem, Rennes wolle bis zu 60 Millionen Euro kassieren. Auf Sky-Nachfrage wollten sich weder Stade Rennes, noch die Bayern dazu äußern.

Ob die Bayern tatsächlich ein offizielles und schriftliches Angebot abgegeben haben, ist unklar, zumal die Bayern nach den jüngsten Einkäufen von Joao Palhinha und Michael Olise erstmal Spieler verkaufen müssen. Nach Sky-Informationen stehen die Vereine aber in Kontakt wegen eines möglichen Wechsels von Doue.

(sport.sky.de/Florian Plettenberg)/Bild: Imago