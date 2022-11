Supertalent Wembanyama startet im französischen Nationalteam

via

via Sky Sport Austria

Jetzt soll Basketball-Talent Victor Wembanyama auch im Nationaltrikot liefern. Der 18-jährige Center feiert am (heutigen) Freitagabend in der WM-Qualifikation in Litauen sein Debüt im französischen Team.

Wembanyama gilt als designierter erster Pick im NBA-Draft 2023 und größtes Versprechen seit Superstar LeBron James. „Die Anfragen, der Hype um mich herum – das ist nichts Neues. Ich bereite mich seit meiner Geburt darauf vor. Es ist keine Überraschung“, sagte Wembanyama.

Frankreich ist in seiner Quali-Gruppe derzeit Zweiter und könnte mit einem Sieg zu Tabellenführer Litauen aufschließen. Bezüglich einer erfolgreichen WM-Qualifikation für 2023 in Japan, Indonesien und auf den Philippinen sieht es für den EM-Finalisten gut aus.

(APA)/Bild: Imago