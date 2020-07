Suttner zur Austria? Ortlechner: “Es würde ganz gut passen”

Markus Suttner wird in der nächsten Saison nicht mehr für Fortuna Düsseldorf auflaufen. Der Linksverteidiger weilt zurzeit in seiner Heimat. Wohin es Suttner zieht, ist noch unklar. Immer wieder wird der 33-Jährige mit seinem Ex-Verein Austria Wien in Verbindung gebracht. Im Vorfeld der Partie Austria Wien vs. SV Mattersburg äußerten sich Christian Ilzer und Sky Experte Manuel Ortlechner zur Personalie Markus Suttner.

Suttner absolvierte 260 Pflichtspiele für Austria Wien, wurde mit den “Veilchen” Meister (2012/13) und ÖFB-Cup-Sieger (2008/09).