SV Ried gegen SK Rapid im EC-Playoff-Hinspiel am Freitag live & exklusiv bei Sky Sport Austria
- Das erste Duell im Finale um Europa am Freitag ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1
- Moderator Jörg Künne ist gemeinsam mit Experte Robert Ibertsberger live in Ried im Einsatz
- Auch das entscheidende Rückspiel am Montag, 25. Mai, um die Europacup-Teilnahme läuft live & exklusiv bei Sky
- Mit Sky X die Partie live streamen
Zwei Spiele trennen noch die SV Ried und den SK Rapid vom Traum von Europa. Das Final-Hinspiel des Europacup-Play-offs sehen Fans morgen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.
Die SV Ried will ihre Aufstiegssaison mit der Qualifikation für den Europacup veredeln. Im Halbfinale setzten sich die Oberösterreicher mit 2:1 gegen Wolfsberg durch. Kingstone Mutandwa hievte die Rieder mit seinem Siegtreffer in der 93. Minute in das Finale des Europacup-Play-offs. Dort bekommen sie es mit dem SK Rapid zu tun.
Die Hütteldorfer befanden sich lange im Meisterrennen, rutschten aber mit drei Niederlagen zum Schluss noch auf den fünften Rang ab. Wer kann sich für das Rückspiel am Montag eine gute Ausgangslage sichern? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.
Die Zuseher:innen werden von Moderator Jörg Künne live vor Ort in Ried begrüßt. Experte Robert Ibertsberger analysiert die beiden Mannschaften.
Das Finale des Europacup-Play-offs der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky
Freitag, 22. Mai 2026
19:00 Uhr
SV Oberbank Ried – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1
Moderation: Jörg Künne
Experte: Robert Ibertsberger
Montag, 25. Mai 2026
16:30 Uhr
SK Rapid – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1
Moderation: Kimberly Budinsky
Sky Experte: Andreas Herzog
Bild: GEPA