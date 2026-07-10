SV Ried präsentiert neue Trikots für die Saison 2026/27

Die SV Ried hat ihre neuen Heim- und Auswärtstrikots für die Bundesliga-Saison 2026/27 vorgestellt.

Gemeinsam mit Ausrüster hummel setzen die Oberösterreicher erneut auf ein klassisches Design: Die Heimdressen kommen in den traditionellen schwarz-grünen Längsstreifen daher, die Auswärtstrikots sind in Gelb gehalten – als Anlehnung an die Farben der Stadt Ried.

Neu ist in dieser Saison das aufgestickte Vereinswappen, das den Trikots einen hochwertigeren Look verleihen soll. Außerdem ziert das Stadtwappen von Ried den Rücken der Dressen als zusätzliches Designelement.

Premiere feiern die neuen Heimtrikots bereits am heutigen Freitag in den Testspielen gegen den türkischen Erstligisten Istanbul Basaksehir FK in Peuerbach.