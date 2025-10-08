SV Ried präsentiert neuen Vorstand & erwartet Jahresminus

Die SV Ried hat bei ihrer Mitgliederversammlung am 7. Oktober einen neuen Vorstand gewählt und die vorläufigen Finanzzahlen für die Saison 2024/25 verkündet.

Das neunköpfige Gremium soll den Verein in den kommenden zwei Jahren führen. Nach dem Wiederaufstieg in die ADMIRAL Bundesliga steht der Verein laut eigenen Angaben „wirtschaftlich auf einem stabilen Fundament“.

Gahleitner bleibt Präsident

Präsident Thomas Gahleitner, seit 2023 im Amt, spricht in der Aussendung von „zwei erfolgreichen Jahren mit sportlichem und wirtschaftlichem Fortschritt“.

Der neue Vorstand setzt sich aus erfahrenen und neuen Mitgliedern zusammen. Diese Mischung aus Routine und neuen Ideen solle Stabilität und Weiterentwicklung sichern, so Gahleitner.

Dem Vorstand gehören an: Thomas Gahleitner (Präsident), Roman Simmer, Roland Daxl, Martin Wintersberger, Harald Jagereder, Wolfgang Benezeder, Markus Bast, Wolfgang Unterberger und Gerold Schneebauer.

Ried-Präsident Gahleitner am 14. September: „Wollen uns in der Bundesliga etablieren“

Ried erwartet Minus für die Saison 2024/25

Laut Finanzvorstand Roman Simmer erwartet der Verein in der Saison 2024/25 ein voraussichtliches Minus von rund 986.000 Euro. Das Eigenkapital liege dennoch weiter über einer Million Euro. Künftig wolle der Verein zusätzliche Einnahmequellen erschließen, um sportlich und wirtschaftlich konkurrenzfähig zu bleiben. Insgesamt zählt die SV Ried über 170 Sponsoren und Partner.

Außerdem gab es vorab zwei Anträge zu einer Statutenänderung, die die Vereins- und Trikotfarben festlegen sollten. Diese fanden bei der Versammlung keine Mehrheit. Schwarz und Grün bleiben damit weiterhin die traditionellen Vereinsfarben.

