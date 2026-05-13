SV Ried trauert um langjährigen Präsidenten

Die SV Ried trauert um ihren ehemaligen Präsidenten und Obmann Franz Mairinger.

Mairinger wurde 84 Jahre alt. Zwischen 1981 und 1986 war er als Obmann und von 1987 bis 1993 als Präsident der Innviertler tätig. In dieser Zeit gelang der SV Ried mit dem Meistertitel in der Landesliga im Jahr 1991 der Aufstieg in die 2. Division.

„Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie. Die SVR wird dich immer in Erinnerung behalten. Ruhe in Frieden!“, schreibt der Verein in einer Aussendung am Mittwoch.

(Red./SV Ried)

Beitragsbild: SV Ried