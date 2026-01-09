SV Ried unterliegt Ingolstadt im Testspiel

Die SV Ried hat sich im ersten Spiel des neuen Jahres dem FC Ingolstadt geschlagen geben müssen.

Gegen den deutschen Drittligisten verlor die Mannschaft von Trainer Maximilian Senft mit 2:4. Die Treffer für die Innviertler erzielen die beiden ÖFB-U21-Teamspieler Peter Kiedl zum 1:1 (41.) und Jonas Mayer zum zwischenzeitlichen 2:1 (61.).

Für die SV Ried geht es am Sonntag ins einwöchige Trainingslager in die Türkei, wo auch ein Testspiel gegen den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze über die Bühne geht. Nach der Rückkehr in die Heimat folgen am 23. Jänner zwei Testspiele gegen den tschechischen Zweitligisten SK Dynamo Budejovice (12 Uhr) und gegen Austria Salzburg (17 Uhr).

Ernst wird es für die Rieder erstmals am 31. Jänner. Im Viertelfinale des ÖFB-Cups steht ein Heimspiel gegen Rapid am Programm.

Bild: SV Ried