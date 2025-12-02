SV Ried verlängert mit Torhüter

Tormann Felix Wimmer, der im Mai 2024 von Gurten wieder zur SV Oberbank Ried zurückwechselte, hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert. Der 27-jährige Innviertler startete seine Karriere bei der U12 in Ried.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Vertrag mit Felix verlängern konnten. Ehrlicherweise waren die Gespräche sehr einfach, weil die SV Oberbank Ried der Herzensverein für Felix ist und wir seit seiner Ankunft einen unglaublich positiven Menschen und hervorragenden Torhüter kennengelernt haben. Ich glaube, wir alle im Verein sind uns einig: Er ist für die SV Ried sowohl sportlich als auch in Sachen Regionalität ein sehr wichtiger Bestandteil“, betont Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport SV Oberbank Ried.

„Ich freue mich extrem, dass ich weiter bei der SV Oberbank Ried bleiben kann. Ich sehe das auch als echte Wertschätzung meiner Person gegenüber. Damit kann ich meinen Kindheitstraum, bei meinem Herzensverein Ried und in der Bundesliga zu spielen, weiterleben. Ich habe in der U12 in Ried begonnen und bin mit dem Verein groß geworden. Wir haben unser großes Ziel, den Aufstieg, erreicht. Ich bin mir sicher, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, um wieder an die alten Rieder Erfolge anknüpfen zu können“, sagt Felix Wimmer.

(SV Ried/Beitragsbild: SVR/Schröckelsberger)