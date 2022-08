SV Ried Verteidiger per Leihe in die 2. Liga

Die SV Ried gibt bekannt, dass der Verteidiger Felix Seiwald per Leihe für ein Jahr in die 2.Liga wechselt. Der 22-jährige wird in der kommenden Saison für den FC First Vienna spielen.

Felix begann in seiner Jugend bei seinem Heimatverein USC Flachau Jugend. Mit 14 Jahren kommt er in die Akademie der SV Ried. Sein Debüt in der Regionalliga Mitte hat der linke Verteidiger 2019. Er ist daraufhin 30 Mal im Kader und davon 29 Mal in der Startelf. Mit gerade einmal 20 Jahren debütiert er in der Bundesliga. In der jetzigen Saison sammelte der 22-jährige nur im ersten Spiel gegen den SK Rapid einen Kurzeinsatz.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Sportlicher Leiter Thomas Reifeltshammer zum Transfer

„Felix ist ein junger Spieler mit Potential. Er befindet sich gerade in einer Phase seiner Karriere, in der es wichtig ist, regelmäßig auf möglichst hohen Niveau zu spielen. In der aktuellen Situation können wir ihm diese Spielzeiten nicht garantieren und glauben, dass die Leihe zu First Vienna der richtige Schritt für ihn ist. Wir werden die Entwicklung in den nächsten Monaten genau verfolgen und wünschen Felix alles Gute“, erklärt Thomas Reifeltshammer, sportlicher Leiter Profis.

Ankick-Spieler aufgepasst! Seiwald wird in der laufenden Saison wohl keine Punkte mehr machen. Habt ihr ihn bei „Ankick – Der Sky Sport Austria Fußballmanager“ also in eurem Team, ist ein schneller Verkauf ratsam!

Bild: GEPA