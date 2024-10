SV Ried wird Partnerverein von Schalke

Die SV Ried hat eine Partnerschaft mit dem deutschen Traditionsclub Schalke 04 beschlossen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit haben beide Vereine das Ziel, die Talentausbildung zu verbessern und neue Optionen für die Weiterentwicklung junger Spieler zu schaffen, wie Ried am Mittwoch in einer Aussendung anmerkte.

Die beiden Vereine spielen aktuell jeweils in der zweithöchsten Spielklasse. Rieds Ziel ist der Wiederaufstieg in die Bundesliga.

Eine Kooperation soll es auch in den Bereichen Scouting und Daten geben. „Wir erweitern so unser Scoutingnetzwerk und unsere Strahlkraft am Spielersektor, um in Zukunft Spieler holen und halten zu können, bei denen das unter normalen Umständen sportlich wie finanziell nicht mehr möglich wäre“, sagte Rieds Sport-Geschäftsführer Wolfgang Fiala.

Wie der siebenfache deutsche Meister Schalke sei es auch bei Ried das Ziel, die Entwicklung ohne externe Investoren voranzutreiben. Man wolle „selbstbestimmt und gleichzeitig wettbewerbsfähig bleiben“, meinte Fiala. Deshalb setze die Spielvereinigung „regional, national und international auf das Konzept der Partnervereine“.

(APA) / Artikelbild: GEPA