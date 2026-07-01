Svoboda verabschiedet sich vom FC Venezia

ÖFB-Teamverteidiger Michael Svoboda hat seinen Weggang vom FC Venezia bekanntgegeben.

„Es waren sechs wunderschöne Jahre, in denen Venedig mein Zuhause wurde, Jahre, in denen ich außergewöhnliche Menschen getroffen und Bindungen geknüpft habe, die ich für immer in meinem Herzen tragen werde“, schrieb Svoboda auf Instagram. Der 27-jährige Wiener, der aktuell mit dem ÖFB-Team bei der WM weilt, wird nach exklusiven Sky-Informationen zu Brighton & Hove Albion wechseln.

Der Premier-League-Klub aktiviert für den Transfer die Ausstiegsklausel in Höhe von 5 Millionen Euro beim Venezia FC, wo Svoboda bereits seit 2020 spielt. Spieler und Klub standen bereits länger im Austausch: Die Einigung zwischen Svoboda und Brighton bestand bereits zuvor.