Sweep! Salzburg zum vierten Mal in Folge Meister

Alle Jahre wieder: Red Bull Salzburg hat am Freitag den vierten Eishockey-Meistertitel in Folge gewonnen.

Die Mannschaft um Kapitän Thomas Raffl setzte sich in der eigenen Eisarena Volksgarten vor 3.400 Zuschauern gegen den KAC 4:0 (1:0,2:0,1:0) durch, entschied damit auch das vierte Match der Finalserie der ICE Hockey League für sich und schaffte damit einen „sweep“. 2024 hatte man gegen die Klagenfurter noch bis zur siebenten Partie am 19. April kämpfen müssen.

Den Grundstein für das neuerliche Meisterstück hatten die Salzburger schon im Auftaktduell beim Grunddurchgangssieger in Kärnten mit einem 2:1 nach Verlängerung gelegt. Dem waren ein Heim-4:0 und zuletzt am Dienstag ein Auswärts-3:1 gefolgt. Vor eigenem Publikum konnte nun der 12. Meistertitel der Clubgeschichte gefeiert werden, die Liga konnte seit dem Einstieg im Jahr 2004 zum zehnten Mal für sich entschieden werden. Erst zum zweiten Mal gewannen die Salzburger dabei das entscheidende Spiel in der eigenen Halle. Zuvor war das nur beim Premierentriumph 2007 der Fall gewesen.

Raffl leitete Sieg ein

Die Salzburger waren wie in der siebenten Partie 2024 (6:2) eiskalt vor dem Tor und hatten zudem einen starken Atte Tolvanen im Gehäuse. Dies war auch schon in der gesamten Play-off-Serie Salzburgs Erfolgsrezept. Raffl selbst leitete den Erfolg in Überzahl (12.) ein. Die Gäste hielten zwar voll dagegen, mussten allerdings 45 Sekunden nach Wiederbeginn den nächsten Tiefschlag hinnehmen. Nach Vorarbeit von Mario Huber war es Tyler Lewington, der alleine vor dem Tor stehend Goalie Sebastian Dahm keine Chance ließ.

Dieser bekam auch noch den Puck durch die Beine nach einem Abschluss von Lucas Thaler (38.). Peter Schneider hatte KAC-Kapitän Thomas Hundertpfund zuvor die Scheibe erfolgreich abgejagt. Auf der anderen Seite hatte sich Tolvanen etwa davor bei einer Chance von Nick Pastujov (25.) und danach bei einer weiteren von Hundertpfund (40.) auszeichnen können. Im Schlussabschnitt verteidigten die Hausherren geschickt und hielten somit sogar die Null. Troy Bourke sorgte mit einem Empty-Net-Treffer (57.) noch für den Schlusspunkt.

Als Belohnung durften die Heimischen kurze Zeit später die Karl Nedved Trophy wieder in die Höhe stemmen. Salzburg behielt in der vierten Finalserie gegen den Rekordchampion zum dritten Mal (auch 2011) die Oberhand. Der KAC war nur 2009 siegreich und muss weiter auf den 33. Titel warten. Der letzte gelang 2021. Es ist weiter erst einmal – den Black Wings Linz 2010 – einem Club gelungen, ein 0:3 in einer „best of seven“-Serie noch aufzuholen. Die nächste Saison beginnt im September.

(APA) / Bild: GEPA