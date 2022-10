Swete nach Tormannfehler: „Ärgert mich extrem“

TSV Hartberg-Torhüter Rene Swete zeigt sich nach der 1:5-Niederlage gegen die WSG Tirol sichtlich enttäuscht und ratlos. Beim Treffer zum 1:5 sah der Hartberger alles andere als glücklich aus.

„Bis zum 1:5 war meine Leistung ganz in Ordnung, schaut natürlich behindert aus, darüber brauchen wir nicht reden. Das ist halt so, das ist ein Tormannfehler, das ist in Ordnung. Aber ich sage trotzdem, auch wenn es 1:4 für den Gegner steht, ist es trotzdem nicht wurscht und den Ball muss man trotzdem festhalten. Es hat das Kraut nicht fett gemacht, aber ärgert mich trotzdem irrsinnig“, so Swete im Sky-Interview.