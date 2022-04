Swete über Neo-Coach Schmidt: „Bringt positive Energie mit“

Rene Swete vom TSV Hartberg war in der 143. Ausgabe von DAB | Der Audiobeweis zu Gast. Der Goalie der Oststeirer sprach u.a. über Neo-Coach Klaus Schmidt:

…über Neo-Trainer Klaus Schmidt: „Es genügen zwei Sekunden, in denen du ihm in die Augen schaust und du weißt, was für eine Freude und positive Energie er mitbringt. Hat man auch von der ersten Ansprache weg mitbekommen. Natürlich ist ein neuer Trainer auch immer ein neues Element, mit neuen Vorstellungen, aber ich glaube trotzdem, dass es ein sehr harmonisches Zusammenspiel zwischen Trainer und Mannschaft ist. Ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass wir das gemeinsam als Team hinbekommen.“

…auf die Frage, was er konkret schon verändert hat: „Wie in jeder normalen Arbeit. Wenn man einen neuen Chef bekommt, wird der über ein paar Dinge eine andere Vorstellung haben, als der alte. So ist es auch als Trainer. Da versucht man halt gemeinsam Lösungen zu finden. Es waren schon viele gute Sachen dabei, auch wenn es sich noch nicht so in den Ergebnissen widergespiegelt hat.“

…angesprochen auf die Ladehemmung bei den Hartbergern: „Wenn man sich das 0:1 gegen die WSG ansieht, dann kommen die mit zwei Pässen zu einem Abschluss. Bei uns kommt es mir so vor, als müssen wir einen Barcelona-Angriff spielen, aus dem Jahre 2012 – wo sie alles hergespielt haben – damit wir überhaupt zu einer Chance kommen.“

…zum Abstiegskampf: „Es gilt jetzt einfach, diese Quali-Gruppe seriös abzuarbeiten und ich bin noch immer felsenfest davon überzeugt, dass wir das auch schaffen werden. Daher ist ein möglicher Abstieg auch gar nicht in meinem Kopf drinnen.“

…über seine Karriere und die Identifikation mit dem Verein: „Es weiß jeder, dass ich für diesen Verein alles gebe und mir auch selbst viel Kopfzerbrechen bereite, was man im Verein noch verbessern könnte. Die Identifikation mit diesem Verein ist sicher da.“

Bild: GEPA