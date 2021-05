Swete vor Duell gegen die Austria: “Wir werden ein Feuerwerk raushauen”

Hartberg-Tormann Rene Swete kündigt für das Europacup-Playoff-Halbfinale gegen Austria Wien (ab 17.00 Uhr live und exklusiv auf Sky – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) einen furiosen Auftritt seiner Mannschaft an.



“Wir haben heute noch das Abschlusstraining am frühen Abend. Ab morgen wird dann Spannung aufgebaut und wir werden ein Feuerwerk raushauen”, sagte Swete am Sonntag bei “Dein Verein”.

Auch auf die Rückkehr der Fans in die Profertil Arena in Hartberg freut sich der Tormann besonders: “Auch wenn es ‚nur‘ 1500 Leute sein werden, wird wieder eine Stimmung sein, die uns zu Höchstleistungen pushen wird. Auch wenn es nur 300 Leute wären, es ist wieder schön, ein Stück Normalität zurückzubekommen. Wie man in Ried gesehen hat, können die Fans noch den kleinen Unterschied ausmachen”, so Swete.

Bild: GEPA