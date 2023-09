Swiatek fehlt in Guadalajara: „Muss auf Körper hören“

Iga Swiatek wird beim vorletzten Tennis-WTA-1000-Turnier der Saison in Guadalajara nicht dabei sein. Die 22-jährige Weltranglistenzweite sagte ihre Teilnahme am Mittwoch ab, um für den Rest einer „intensiven“ Saison fit zu sein. Die Polin wurde nach ihrer Achtelfinal-Niederlage bei den US Open von Aryna Sabalenka aus Belarus an der Spitze des WTA-Rankings abgelöst, wo sie 75 Wochen verbracht hatte. Danach habe sie einen „Reset“ benötigt, betonte Swiatek.

„Ich muss auf meinen Körper hören und die Saison ist sehr intensiv. Oberste Priorität hat, dass ich bis zum Saisonende gesund bleibe und in guter Verfassung spielen kann. Deshalb will ich jetzt keine Verletzung riskieren“, sagte Swiatek auf der Social-Media-Plattform X. In Guadalajara wird ab Sonntag gespielt. Die French-Open-Siegerin will Anfang Oktober in Tokio auf die Tour zurückkehren.

(APA) / Bild: Imago