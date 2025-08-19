Swiatek feiert Cincinnati-Premiere

Wimbledonsiegerin Iga Swiatek hat erstmals das Tennis-Turnier in Cincinnati gewonnen und damit eine erfolgreiche Generalprobe für die US Open gefeiert.

Die Polin siegte im Finale 7:5,6:4 gegen die Weltranglisten-Achte Jasmine Paolini aus Italien. Nach einem 0:3-Rückstand im ersten Satz übernahm Swiatek das Kommando und bejubelte am Ende den insgesamt 24. Turniersieg ihrer Karriere.

„Das bedeutet mir sehr viel. Ich wollte das in diesem Jahr unbedingt“, sagte die 24-Jährige, die bereits viermal die French Open gewonnen hat. Vor drei Jahren holte Swiatek auch den Einzel-Titel bei den US Open.

(SID) / Artikelbild: Imago