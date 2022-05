Swiatek in Paris im Eiltempo weiter

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek eilt weiter von Sieg zu Sieg. Die 20-jährige Polin gewann am Donnerstag in Paris auf beeindruckende Art und Weise gegen Alison Riske aus den USA mit 6:0,6:2 und zog im Schnelldurchgang in die dritte Runde der Tennis-French-Open ein. Für Swiatek war es bereits der 30. Sieg in Serie, sie benötigte lediglich 61 Minuten für ihren Erfolg.

Am Freitag will die Topfavoritin auf den Titel trotzdem wieder auf dem Trainingsplatz stehen. „Ich werde an allem arbeiten. Ich bin eine Perfektionistin“, sagte Swiatek, die nun am Samstag auf Danka Kovinic aus Montenegro trifft und auch da kaum gefordert werden dürfte. Auch Paula Badosa (Nr. 3) und Aryna Sabalenka (7), gleichsam die einzigen verbliebenen der acht Topgesetzten, sind eine Runde weiter.

(APA)

Bild: Imago