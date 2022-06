Swiatek müht sich in Wimbledon zu 37. Erfolg in Serie

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat in Wimbledon ihre imposante Siegesserie ausgebaut und die nächste historische Marke erreicht.

Die Polin bezwang am Donnerstag mit unerwarteter Mühe Lesley Pattinama Kerkhove aus den Niederlanden 6:4,4:6,6:3 und zog mit ihrem 37. Erfolg in Folge in die dritte Runde ein. So viele Siege in Serie auf der WTA-Tour hatte zuletzt die Schweizerin Martina Hingis im Jahr 1997 gefeiert. Den Rekord hat Martina Navratilova mit 74 Erfolgen inne.

Topfavoritin Swiatek trifft in der Runde der besten 32 nun auf Alizé Cornet aus Frankreich. Zuvor schied die Vorjahresfinalistin Karolina Pliskova völlig überraschend bereits in der zweiten Runde aus. Die an Nummer sechs gesetzte Tschechin unterlag der Britin Katie Boulter mit 6:3,6:7(4),4:6.

Flipkens verabschiedet sich nach Niederlage emotional

Kerber in der dritten Runde gegen Mertens

Die frühere Turniersiegerin Angelique Kerber bekommt es in der dritten Wimbledonrunde am Freitag mit Elise Mertens zu tun. Die Weltranglisten-31. aus Belgien gewann die Fortsetzung ihres am Abend zuvor unterbrochenen Matches gegen Panna Udvardy aus Ungarn 3:6, 7:6 (7:5), 7:5. Kerber (Kiel) hat das bislang einzige Duell mit Mertens 2019 in Doha verloren.

Das Match ist als zweites auf Court 1 angesetzt (Spielbeginn 14.00 Uhr MESZ), im Anschluss folgt Oscar Otte (Köln/Nr. 32) gegen Shootingstar Carlos Alcaraz (Spanien/Nr. 5). Ebenfalls am Freitag im Einsatz sind Jule Niemeier (Dortmund) gegen Lesia Zurenko (Ukraine) und Tatjana Maria (Bad Saulgau) gegen Maria Sakkari (Griechenland/Nr. 5).

(APA).

Beitragsbild: Imago.