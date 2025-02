Swiatek müht sich ins Doha-Viertelfinale – Paolini out

Iga Swiatek hat beim WTA-Turnier in Doha nur knapp das Ausscheiden im Achtelfinale verhindern können.

Die als Nummer zwei gesetzte Polin rang die 20-jährige Tschechin Linda Noskova am Mittwoch erst nach mehr als zweieinhalb Stunden mit 6:7(1),6:4,6:4 nieder. Das „Favoritinnensterben“ beim Millionen-Event ging trotzdem weiter. Mit der Italienerin Jasmine Paolini erwischte es die Weltranglistenvierte, sie wurde von der Lettin Jelena Ostapenko 6:2,6:2 abgefertigt.

Bereits am Dienstag waren in der 2. Runde die topgesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus (6:3,3:6,6:7 gegen Jekaterina Alexandrowa) und die auf Position drei eingestufte US-Amerikanerin Coco Gauff (2:6,5:7 gegen Marta Kostjuk) überraschend früh gescheitert. Mit der Chinesin Zheng Qinwen und der Spanierin Paula Badosa hatte es zudem zwei weitere Top-Ten-Spielerinnen erwischt. Linz-Siegerin Alexandrowa und auch Kostjuk meisterten am Mittwoch auch die nächste Hürde und sind damit auch im Viertelfinale mit von der Partie.

(APA)/Bild: Imago