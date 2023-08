Swiatek scheitert im Halbfinale von Montreal

Die souveräne Weltranglistenerste Iga Swiatek hat in Montreal ihren fünften Turniersieg des Jahres auf der WTA-Tour verpasst. Die 22 Jahre alte Polin musste sich am Samstag im Halbfinale Jessica Pegula mit 2:6, 7:6 (7:4), 4:6 geschlagen geben und kassierte im achten Duell mit der US-Amerikanerin die dritte Niederlage. Swiatek vergab dabei im dritten Satz eine 4:2-Führung.

Pegula trifft nach ihrem Triumph über die viermalige Grand-Slam-Siegerin im Endspiel auf die Gewinnerin des zweiten Halbfinales zwischen der Kasachin Jelena Rybakina, 2022 Gewinnerin in Wimbledon, und Ludmilla Samsonowa. Das für Samstagabend geplante Match wurde wegen starker Regenfälle allerdings verschoben.

Iga Swiatek hat in diesem Jahr die Titel bei den French Open sowie in Stuttgart, Doha und Warschau (im Finale gegen Laura Siegemund) gewonnen. Zudem stand die 22-Jährige in Madrid und Dubai im Endspiel.

