Swiatek und Sakkari um Titel in Indian Wells

Iga Swiatek hat mit ihrem zehnten Sieg in Folge das Tennis-Finale des WTA-1000-Turniers von Indian Wells erreicht.

Die Polin trifft dort auf die Griechin Maria Sakkari. Swiatek setzte sich gegen die Rumänin Simona Halep mit 7:6(6),6:4 durch, nachdem sie in beiden Sätzen mit Break zurückgelegen hatte. In Kalifornien strebt die French-Open-Siegerin von 2020 am Sonntag ihren zweiten WTA-1000-Titel in Folge an. Zuletzt hatte sie in Doha triumphiert.

In der Weltrangliste wird Swiatek auf Platz 2 vorstoßen, falls sie das Finale gewinnt und auf Platz 3, falls sie Sakkari unterliegt. Diese gewann ihr Semifinale gegen die spanische Titelverteidigerin Paula Badosa 6:2,4:6,6:1. Die Griechin, die wie Swiatek am Montag erstmals in die Top 3 vorstoßen wird, erreichte zum ersten Mal das Finale eines Turniers dieser Kategorie. Die ersten vier Halbfinali auf WTA-1000-Stufe hat sie alle verloren.

(APA)/Bild: Imago