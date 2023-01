Swiatek wird Rolle der Titelfavoritin gerecht

via

via Sky Sport Austria

Iga Swiatek wird der Rolle der Titelfavoritin bei den Australian Open weiter gerecht.

Auf ihren Erstrundensieg gegen die deutsche Nummer eins Jule Niemeier ließ die 21-Jährige einen sicheren Zweitrundenerfolg gegen Camila Osorio aus Kolumbien folgen. Swiatek setzte sich am Mittwoch (Ortszeit) 6:2, 6:3 durch.

„Ich werde den freien Abend heute genießen“, sagte Swiatek: „Und ich werde sicher kein Sushi essen, denn das habe ich jetzt fast eine Woche gegessen.“

Die Polin ist seit dem Rücktritt von Melbourne-Vorjahressiegerin Ashleigh Barty die dominierende Spielerin auf der Tour. Im vergangenen Jahr gewann Swiatek zum zweiten Mal die French Open und erstmals die US Open. Nun soll ihre Premiere Down Under folgen.

(SID)

Beitragsbild: Imago