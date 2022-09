Systemumstellung als Grund für Niederlage? Rangnick äußert sich

via

via Sky Sport Austria

Österreichs Fußball-Nationalteam ist aus der höchsten Klasse der Nations League abgestiegen. Die ÖFB-Auswahl kassierte am Sonntag vor 45.700 Zuschauern im Wiener Happel-Stadion gegen Kroatien eine 1:3-(1:1)-Niederlage und schloss damit die Gruppe mit vier Punkten aus sechs Spielen an der vierten und letzten Stelle ab.

Teamchef Ralf Rangnick setzte diesmal auf eine Dreierkette und nahm im Vergleich zum 0:2 am Donnerstag in Frankreich fünf Änderungen in der Startformation vor. Heinz Lindner, Kevin Danso, Stefan Posch, Baumgartner und Michael Gregoritsch ersetzten Patrick Pentz, Philipp Lienhart, Maximilian Wöber, Andreas Weimann und Karim Onisiwo.

Dreifachtausch und Systemumstellung

Nach einer starken ersten Hälfte und zwei weiteren guten Möglichkeiten für das ÖFB-Team, wurden mit einem 1:1-Remis die Seiten getauscht. Die zweite Hälfte begann ohne große Highlights, Rangnick nahm nach einer Stunde einen Dreifachwechsel vor, im Zuge dessen Arnautovic für Debütant Muhammed Cham Platz machte und auf Viererkette umgestellt wurde. Zumindest letztere Maßnahme sollte sich nicht bezahlt machen.

Rangnick: „Im Nachhinein würde ich das wahrscheinlich so nicht mehr machen“

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick zeigte sich im ORF-Interview nach dem Spiel sehr selbstkritisch: „Im Nachhinein haben uns auch die Umstellungen und die Wechsel nicht wirklich weitergeholfen„, meinte Rangnick und meinte zur Umstellung auf die Vierer-Abwehrkette: „Zum einen hatte ‚Poschi‘ Gelb, zum zweiten wollten wir frisches Blut bringen und mit der Umstellung dafür sorgen, dass wir über beide Flügel doppelt besetzt sind und auch selber torgefährlicher werden. Das ist aufgegangen mit der Chance von ‚Gregerl“, aber wir haben danach doch mehr Lücken gehabt und haben hinten nicht mehr so kompakt gestanden wie vorher. Im Nachhinein würde ich das wahrscheinlich so nicht mehr machen, aber hinterher ist man immer klüger.“