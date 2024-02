Der Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga geht in die finale Phase und sechs Teams kämpfen noch um den Einzug in die Meistergruppe. Mit Meister Red Bull Salzburg und dem ersten Verfolger Sturm Graz haben bereits zwei Mannschaften ihr Ticket für die Top sechs sicher, die übrigen vier könnten bereits nach der kommenden Runde feststehen. Die Szenarien zur 21. Runde.

Mit dem LASK, Austria Klagenfurt, dem TSV Hartberg, dem SK Rapid, dem Wolfsberger AC und der Wiener Austria haben noch sechs Teams Chancen auf einen der begehrten Plätze unter den ersten Sechs.

21. Runde – Die Ausgangslage

Das Quartett um die Linzer, Klagenfurt, Hartberg und Rapid kann bereits in der kommenden Runde die Teilnahme an der Meistergruppe fixieren. In der Tabelle steht der im Frühjahr noch sieglose LASK mit 34 Punkten auf Rang drei, dicht gefolgt von Klagenfurt und Hartberg mit je 33 Zählern. Rapid steht nach dem Sieg im 342. Wiener Derby mit 31 Punkten auf Rang sechs, dahinter folgen der WAC mit 29 Punkten und Austria Wien mit 27.

In der 21. Bundesliga-Runde trifft der LASK nun auswärts auf den SCR Altach, Klagenfurt bekommt es auswärts mit Red Bull Salzburg zu tun. Der TSV Hartberg muss auswärts zur WSG Tirol, Rapid empfängt zu Hause Austria Lustenau. Der Wolfsberger AC gastiert bei Sturm Graz, die Wiener Austria tritt bei Aufsteiger Blau-Weiß Linz an.

Die Szenarien für die 21. Bundesliga-Runde

Wie der LASK am kommenden Spieltag die Meistergruppe fixiert:

Bei SIEG

Bei REMIS wenn Wolfsberg nicht gewinnt wenn Wolfsberg und Klagenfurt gewinnen und Rapid verliert wenn Wolfsberg gewinnt und Klagenfurt verliert wenn Wolfsberg gewinnt, Klagenfurt unentschieden spielt und Rapid nicht gewinnt

Bei NIEDERLAGE wenn Wolfsberg nicht gewinnt wenn Wolfsberg gewinnt, Klagenfurt und Rapid nicht gewinnen



Wie Austria Klagenfurt am kommenden Spieltag die Meistergruppe fixiert:

Bei SIEG

Bei REMIS wenn Wolfsberg nicht gewinnt

Bei NIEDERLAGE wenn Wolfsberg verliert und Austria nicht gewinnt



Wie der TSV Hartberg am kommenden Spieltag die Meistergruppe fixiert:

Bei SIEG

Bei REMIS wenn Wolfsberg nicht gewinnt wenn Wolfsberg gewinnt und Rapid verliert wenn Wolfsberg gewinnt, Klagenfurt verliert und Rapid unentschieden spielt

Bei NIEDERLAGE wenn Wolfsberg und Austria nicht gewinnen



Wie der SK Rapid am kommenden Spieltag die Meistergruppe fixiert:

Bei SIEG wenn Wolfsberg nicht gewinnt

Bei REMIS wenn Wolfsberg verliert und Austria Wien nicht gewinnt



Diese vier Mannschaften könnten bereits am 21. Spieltag den Einzug in die Meistergruppe fixieren. Der Wolfsberger AC und die Wiener Austria können in der 21. Runde nicht fix in die Meistergruppe einziehen.

