Szenarien: Blau-Weiß Linz droht Bundesliga-Abstieg

Abstiegskampf pur in der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga! Fünf von sechs Mannschaften sind zwei Runden vor Schluss noch nicht fix gerettet und müssen zittern. Absteigen kann am kommenden Wochenende mit Blau-Weiß Linz nur eine Mannschaft. Die Szenarien für die 31. Runde im Überblick.

Blau-Weiß Linz steigt ab…

bei einer Niederlage gegen die WSG Tirol, wenn zugleich der WAC gegen Ried gewinnt und das Duell zwischen GAK und Altach mit einem Remis endet

Wolfsberger AC fixiert den Klassenerhalt…

bei einem Sieg gegen Ried, wenn Blau-Weiß Linz nicht gewinnt oder Blau-Weiß Linz gewinnt und der GAK nicht gewinnt

Blau-Weiß Linz gewinnt und der GAK nicht gewinnt bei einem Remis gegen Ried, wenn Blau-Weiß Linz nicht gewinnt und der GAK verliert

GAK fixiert den Klassenerhalt…

bei einem Sieg gegen Altach

bei einem Remis gegen Altach, wenn BW Linz verliert oder BW Linz gewinnt und der WAC zugleich verliert

WSG Tirol fixiert den Klassenerhalt…

bei einem Sieg gegen Blau-Weiß Linz

bei einem Remis gegen Blau-Weiß Linz, wenn der GAK nicht gewinnt

SCR Altach fixiert den Klassenerhalt…

bei einem Sieg gegen den GAK

bei einem Remis gegen den GAK, wenn Blau-Weiß Linz nicht gewinnt oder Blau-Weiß Linz gewinnt und der WAC nicht gewinnt

Blau-Weiß Linz gewinnt und der WAC nicht gewinnt bei einer Niederlage gegen den GAK, wenn Blau.Weiß Linz gewinnt und der WAC verliert

Die Tabelle der Qualigruppe vor Runde 31

Ried bereits fix gerettet

Die SV Ried hat sich bereits in der vergangenen Runde seiner Abstiegssorgen entledigt und peilt nun will nun den Spitzenplatz in der Qualigruppe verteidigen.

Der Erstplatzierte hat im Europacup-Playoff-Halbfinale gegen den Zweitplatzierten der Qualigruppe den Vorteil des Heimrechts.

SV Ried fixiert Platz eins…

bei einem Sieg gegen den WAC

bei einem Remis oder einer Niederlage gegen den WAC, wenn die WSG Tirol nicht gewinnt und zugleich das Duell zwischen GAK und Altach mit einem Remis endet

SV Ried sichert Platz zwei ab…

bei einem Sieg gegen den WAC

bei einem Remis gegen den WAC, wenn Altach oder die WSG Tirol nicht gewinnt

bei einer Niederlage gegen den WAC, wenn WSG Tirol nicht gewinnt oder das Duell zwischen GAK und Altach mit einem Remis endet

Die Qualifikatonsgruppe am Samstag ab 16 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria und im Stream mit Sky X!

Bild: GEPA