Szenarien: Gleich drei Vereine könnten heute bereits die Meistergruppe fixieren

via Sky Sport Austria

Zwei Runden vor Schluss haben noch sechs Mannschaften die Chance, die verbleibenden drei Plätze für die Meistergruppe zu holen. Mit Austria Klagenfurt, Austria Wien und der SV Ried könnten diese Plätze jedoch schon in der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga fixiert werden. Doch Rapid, LASK und TSV Hartberg wollen ebenfalls den Einzug in die Top Sechs schaffen und könnten die Entscheidung bis zur letzten Runde des Grunddurchgangs hinauszögern. Alle Spiele siehst du am Sonntag ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame die Spiele live mit dem SkyX-Traumpass!

Szenarien für den SK Austria Klagenfurt

Austria Klagenfurt trifft in der 21. Runde auf den direkten Konkurrenten SV Ried und fixiert die Meistergruppe bei…