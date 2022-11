Szenarien in EL-Gruppe F: So kommt Sturm Graz weiter

Vom Achtelfinale der UEFA Europa League bis zum Europacup-Ausscheiden ist für Vizemeister SK Sturm Graz vor dem letzten Gruppenspiel am Donnerstag beim FC Midtjylland (ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – mit dem Sky-X Traumpass das Spiel live streamen!) alles möglich.

Im besten Fall schießen sich die Grazer mit einem Sieg in Dänemark erstmals seit dem sensationellen Weiterkommen in der Champions League 2000/2001 in ein europäisches Frühjahr. Ein Remis würde zumindest den Aufstieg als Gruppenzweiter und ein Rendezvous mit einem Champions-League-Dritten bedeuten.

Vor der letzten Runde liegt Sturm in der Gruppe F mit acht Punkten gleichauf mit Leader Lazio Rom auf Platz zwei. Auch für Feyenoord und Midtjylland (beide 5) ist vor dem Gruppen-Finale ein Weiterkommen möglich. Der Gruppensieger zieht direkt ins Achtelfinale ein, der Zweite trifft in der Zwischenrunde auf einen Gruppendritten der Champions League. Der Dritte steigt ins sogenannte „Play-out“ der Conference League gegen einen Gruppenzweiten des dritten Europacup-Bewerbs um. Für den Vierten – auch dieser Platz könnte Sturm bei einer Niederlage und einem gleichzeitigen Heimsieg von Feyenoord gegen Lazio noch blühen – ist die Europacup-Saison beendet.

Die Szenarien für Sturms Europacup-Fortkommen am Donnerstag (ab 18.00 Uhr live auf Sky Sport Austria):

– mit einem Sieg als Gruppenerster ins Achtelfinale der Europa League, wenn Lazio nicht bei Feyenoord gewinnt

– mit einem Sieg als Gruppenzweiter in die Zwischenrunde der Europa League (Play-off um den Achtelfinal-Einzug gegen einen CL-Dritten), wenn Lazio bei Feyenoord gewinnt

– mit einem Remis als Gruppenerster, wenn Feyenoord gegen Lazio gewinnt

– mit einem Remis als Gruppenzweiter, wenn Lazio bei Feyenoord punktet

– mit einer Niederlage als Gruppendritter in die Zwischenrunde der Conference League (Play-out), wenn Feyenoord nicht gegen Lazio gewinnt

Das Szenario, in dem Sturm als Gruppenletzter aus dem Europacup ausscheiden würde:

– mit einer Niederlage in Dänemark und gleichzeitigem Heimsieg von Feyenoord gegen Lazio

(APA)

Beitragsbild: GEPA