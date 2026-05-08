Szenarien: So wird der LASK am Sonntag Meister

Am Sonntag könnte Cupsieger LASK den zweiten Doublegewinn in der Vereinsgeschichte perfekt machen und sich nach 1965 wieder zum österreichischen Meister krönen. Die Meistergruppen-Szenarien der 31. Runde im Überblick.

Der LASK wird Meister…

bei einem Sieg gegen Red Bull Salzburg, wenn zugleich Sturm Graz gegen Hartberg nicht gewinnt

bei einem Remis, wenn Sturm Graz gegen Hartberg verliert

Holt der LASK am Sonntag also mehr Punkte als Sturm Graz, ist der Meistertitel fix. Ein Sieg oder Remis gegen Salzburg würde – unabhängig vom Sturm-Ergebnis – in jedem Fall bedeuten, dass die Linzer Platz zwei abgesichert haben und kommende Saison mindestens in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation einsteigen.

„Lässt sich der LASK nicht mehr nehmen“ – Pacult und Dibon überzeugt von LASK-Meistertitel

Sturm Graz sichert Platz zwei ab…

bei einem Sieg gegen Hartberg, wenn Salzburg gegen den LASK nicht gewinnt

Red Bull Salzburg sichert Platz drei ab…

bei einem Sieg gegen den LASK, wenn Rapid nicht gegen die Austria gewinnt

Rapid sichert Platz vier ab…

bei einem Sieg gegen Austria Wien

Austria Wien sichert Platz fünf ab…

bei einem Sieg gegen Rapid

bei einem Remis gegen Rapid, wenn Hartberg nicht gegen Sturm gewinnt

bei einer Niederlage gegen Rapid, wenn Hartberg gegen Sturm verliert

Die Meistergruppe am Sonntag ab 16 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 und im Stream mit Sky X!

Bild: GEPA