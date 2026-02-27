In der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga (live und exklusiv auf Sky Sport Austria) kann die Entscheidung im Rennen um die Meistergruppe für einige Teams bereits endgültig fallen. Mit LASK, Austria, Hartberg und Rapid haben vier Klubs die Chance, den Einzug in die Top sechs zu fixieren. Die Szenarien im Überblick:

Der LASK ist fix in der Meistergruppe…

bei SIEG und REMIS

bei NIEDERLAGE, wenn Ried nicht gewinnt

bei NIEDERLAGE, wenn Ried gewinnt UND Rapid gegen Altach mit Remis endet

Die Wiener Austria ist fix in der Meistergruppe …

bei SIEG

bei REMIS, wenn Ried nicht gewinnt

bei REMIS, wenn Ried gewinnt UND Rapid gegen Altach mit Remis endet

bei NIEDERLAGE, wenn Rapid verliert UND Ried nicht gewinnt

bei NIEDERLAGE, wenn Rapid gewinnt UND Ried verliert

Der TSV Hartberg ist fix in der Meistergruppe …

bei SIEG

bei REMIS, wenn Ried unentschieden spielt

bei REMIS, wenn Ried verliert UND Rapid gewinnt

Der SK Rapid ist fix in der Meistergruppe …

bei SIEG, wenn Ried nicht gewinnt

Foto: GEPA