Szenarien vor Runde 21: Wer schafft den Einzug in die Meistergruppe?
In der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga (live und exklusiv auf Sky Sport Austria) kann die Entscheidung im Rennen um die Meistergruppe für einige Teams bereits endgültig fallen. Mit LASK, Austria, Hartberg und Rapid haben vier Klubs die Chance, den Einzug in die Top sechs zu fixieren. Die Szenarien im Überblick:
Der LASK ist fix in der Meistergruppe…
- bei SIEG und REMIS
- bei NIEDERLAGE, wenn Ried nicht gewinnt
- bei NIEDERLAGE, wenn Ried gewinnt UND Rapid gegen Altach mit Remis endet
Die Wiener Austria ist fix in der Meistergruppe …
- bei SIEG
- bei REMIS, wenn Ried nicht gewinnt
- bei REMIS, wenn Ried gewinnt UND Rapid gegen Altach mit Remis endet
- bei NIEDERLAGE, wenn Rapid verliert UND Ried nicht gewinnt
- bei NIEDERLAGE, wenn Rapid gewinnt UND Ried verliert
Der TSV Hartberg ist fix in der Meistergruppe …
- bei SIEG
- bei REMIS, wenn Ried unentschieden spielt
- bei REMIS, wenn Ried verliert UND Rapid gewinnt
Der SK Rapid ist fix in der Meistergruppe …
- bei SIEG, wenn Ried nicht gewinnt
Foto: GEPA