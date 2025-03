Szenarien vor Runde 22: Wer schafft den Einzug in die Meistergruppe?

LASK, SK Rapid und Blau-Weiß Linz kämpfen am letzten ADMIRAL Bundesliga-Spieltag vor der Punkteteilung um die letzten zwei verbleibenden Plätze in der Meistergruppe. Wer kann sich in der 22. Runde endgültig in die Top 6 katapultieren? Wer muss in die Qualifikationsgruppe? Die Szenarien im Überblick:

Der LASK ist fix in der Meistergruppe…

…bei Sieg

…bei Remis, wenn Rapid oder BW Linz nicht gewinnt

BW Linz nicht gewinnt …bei Niederlage, wenn Rapid oder BW Linz verliert

Der SK Rapid ist fix in der Meistergruppe…

…bei Sieg

…bei Remis, wenn BW Linz nicht gewinnt oder LASK verliert

LASK verliert …Bei Niederlage, wenn BW Linz verliert

BW Linz ist fix in der Meistergruppe…

…bei Sieg, wenn LASK oder Rapid nicht gewinnt

Rapid nicht gewinnt …bei Remis, wenn LASK oder Rapid verliert

Sturm Graz, Austria Wien, WAC und Red Bull Salzburg sind bereits fix in der Meistergruppe. TSV Hartberg, Austria Klagenfurt, WSG Tirol, GAK und SCR Altach spielen ab Runde 23 in der Qualifikationsgruppe.

Foto: GEPA