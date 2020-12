Szoboszlai bestätigt Abgang im Winter: “Werde auf mich schauen”

via

Einen seiner letzten Auftritte im Salzburg-Trikot bestritt Dominik Szoboszlai beim 3:1-Erfolg seiner Mannschaft gegen den LASK (Spielbericht + VIDEO-Highlights). Im Sky-Interview nach dem Match bestätigte der 20-jährige Mittelfeldspieler seinen Abgang im Winter.

Wohin es ihn in der kommenden Transferzeit verschlägt, will Szoboszlai noch offen lassen. Laut Sky-Informationen bahnt sich ein Wechsel zu RB Leipzig an. “Erst muss ich die letzten Spiele spielen, dann habe ich Zeit zu überlegen. Ich werde auf mich schauen, auf meine Zukunft und wie meine Fußballkarriere verläuft und die beste Entscheidung treffen”, sagt Szoboszlai.

Darüber hinaus war die Rückeroberung der Tabellenführung eine große Genugtuung für den ungarischen Teamspieler: “Wir gehören dahin, wo wir gerade sind. Wir haben alles gegeben, was wir konnten.”

