Tabakovic für Duell gegen Banja Luka fit – Neuzugang fällt aus

Die Wiener Austria startet am Donnerstag in die Europacup-Saison. Im Hinspiel zur 2. Qualifikationsrunde der Conference League empfangen die Veilchen den FK Borac Banja Luka (20.30 Uhr). Austria-Coach Michael Wimmer kann dabei wieder auf Topstürmer Haris Tabakovic zurückgreifen, ein Neuzugang fällt allerdings aus.

Tabakovic, der nach einem Zusammenstoß im ÖFB-Cup in Spittal angeschlagen war, steht für die Partie am Donnerstag wieder zur Verfügung. „Haris ist im Training und brennt aufs Spiel“, so Wimmer am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.

Nicht spielen wird dagegen Neuzugang Hakim Guenouche, der an einer Muskelverletzung laboriert. Für den Linksverteidiger findet Wimmer lobende Worte: „Hakim (Guenouche, Anm.) hat sich leider gegen Horn verletzt. Er bringt auf links viel Spielintelligenz mit und bietet Lösungen auf engem Raum.“ Neben Guenouche ist auch Matan Baltaxa angeschlagen.

Wimmer lobt Potzmann: „Die Jungen blicken zu ihm auf“

Ein anderer Neuzugang wird hingegen dabei sein und könnte gleich in der Startelf stehen: Marvin Potzmann. Der Außenverteidiger wechselte erst vor wenigen Wochen vom LASK an den Verteilerkreis. Wimmer über den Neuzugang: „Marvin Potzmann macht es richtig gut. Er hat in der Kabine schon eine wichtige Rolle eingenommen, die Jungen blicken zu ihm auf.“

