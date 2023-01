Tabakovic-Rückkehr zu Lustenau? Sportdirektor Schneider äußert sich

Kehrt Haris Tabakovic im Winter von Austria Wien zu Austria Lustenau zurück? Lustenaus Sportdirektor Alexander Schneider hat den Spekulationen um eine Rückholaktion des Angreifers vorerst eine Absage erteilt.

„Solange die Austria nicht die Intention hat, ihn abzugeben, brauchen wir nicht reden. Wir gehen nicht davon aus, dass Haris in der Rückrunde irgendwo anders spielen wird als in Wien“, sagte Schneider.

Nach 40 Toren in 42 Pflichtspielen für Lustenau wechselte Tabakovic im vergangenen Sommer nach dem Bundesliga-Aufstieg zu Austria Wien. Bei den Veilchen konnte sich der 1,94 m große Mittelstürmer bislang aber nicht durchsetzen. In der Bundesliga stand der Schweizer in der Herbstsaison nur zwei Mal in der Startelf und erzielte in 13 Ligapartien zwei Treffer.

Bild: GEPA