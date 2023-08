Tabakovic-Teamkollege wechselt nach Spanien

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC hat einen weiteren Großverdiener abgegeben. Der belgische Nationalspieler Dodi Lukebakio wechselt vom Zweitliga-Schlusslicht zu Europa-League-Sieger FC Sevilla nach Spanien.

Bis zu zehn Millionen Euro Ablöse soll Hertha Medienberichten zufolge für den Angreifer kassieren. 2019 hatten die Berliner die doppelte Summe an den FC Watford bezahlt.

Lukebakio hatte in 94 Bundesliga-Spielen 24 Tore für die Hertha geschossen. Zwischenzeitlich war er an den VfL Wolfsburg ausgeliehen. In Berlin besaß der 25-Jährige noch einen Vertrag bis 2024.

Unter der Woche hatte Hertha bereits Marco Richter fest an den FSV Mainz 05 und Suat Serdar auf Leihbasis an Hellas Verona abgeben. Seit dem Abstieg haben 20 Spieler die Hertha verlassen, rund 31 Millionen Euro Ablöse nahm der kriselnde Klub ein.

(SID)/Bild: Imago