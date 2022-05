Tabelle ohne Punkteteilung: Admira hätte Klassenerhalt geschafft

via

via Sky Sport Austria

Seit Freitagabend steht der FC Admira als Absteiger der ADMIRAL Bundesliga fest. Nach der 1:3-Niederlage gegen den LASK und dem gleichzeitigen 2:1-Heimerfolg des SCR Altach über die WSG Tirol standen die Niederösterreicher – erstmals in dieser Saison – am Tabellenende.

Bitter für Andreas Herzog und Co.: Gäbe es keine Punkteteilung, müsste ein anderer Verein den Gang in die 2. Liga antreten. In diesem Fall müsste der SCR Altach absteigen, der effektiv weniger Punkte geholt hat als die Admira.

Die fiktive Tabelle der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga ohne Punktehalbierung:

(APA) / Bild: GEPA