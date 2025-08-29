Tabellenführer für eine Nacht! St. Pauli gewinnt Stadtderby gegen HSV

Die Festung Volkspark erklommen, die fußballerische Vorherrschaft in Hamburg untermauert: Der abgezockte FC St. Pauli hat Aufsteiger HSV das Heimspiel-Comeback in der deutschen Bundesliga verhagelt und ist in einem hitzigen Derby zur Stadtmeisterschaft gestürmt.

14 Jahre nach dem letzten Erstligaduell der beiden Rivalen siegte St. Pauli am Freitagabend hochverdient mit 2:0 (1:0). Während die Gästefans nach dem Schlusspfiff „Derbysieger, Derbysieger“ skandierten, feierten auch die HSV-Anhänger trotz der Niederlage ihr Team.

Adam Dzwigala (19.) brachte vor 57.000 elektrisierten Zuschauern die Gäste vom Millerntor in Führung. Andreas Hountondji legte in einer der seltenen Drangphasen des HSV nach (60.). Die Gastgeber müssen nach der nächsten offensiven Nullnummer weiter auf ihr erstes Bundesligator seit dem Abstieg vor mehr als sieben Jahren warten. HSV-Verteidiger Giorgi Gocholeishvili sah zudem die Gelb-Rote Karte (77.).

HIGHLIGHTS | Hamburger SV – FC St. Pauli | 2. Spieltag

(SID)/Bild: Imago